В Китае объявили о создании «вечной» ядерной батареи для смартфона
Китайский стартап Betavolt объявил о создании ядерной батареи, которая может генерировать электричество в течение 50 лет, сообщает Independent.
Разработка Betavolt размером меньше монеты, в составе используется Никель-63 и алмазные полупроводники.
Компания утверждает, что батарейка полностью безопасная — температура не влияет на процессы внутри батарейки, а по истечении срока эксплуатации ядерные компоненты просто распадутся.
Ранее стартап One By One Music представил на выставке CES 2024 первый в мире стриминговый сервис для собак, отмечает «Радиоточка НСН». Разработчики заявляют, что при нажатии клавиши «Play» заиграет музыка, которая мало того, что будет звучать бесконечно благодаря искусственному интеллекту, так еще и сможет успокоить собаку. Создатели One By One Music рекомендуют использовать сервис при покидании дома, чтобы пес не чувствовал себя одиноко. Отмечается, что благодаря фоновой мелодии тревожность собаки снижается на 84%, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru