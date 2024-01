В Китае объявили о создании «вечной» ядерной батареи для смартфона

Разработка Betavolt размером меньше монеты, в составе используется Никель-63 и алмазные полупроводники.



Компания утверждает, что батарейка полностью безопасная — температура не влияет на процессы внутри батарейки, а по истечении срока эксплуатации ядерные компоненты просто распадутся.

