На выставке CES 2024 показали первую акустическую систему с передачей запахов
На выставке CES 2024 показали первую в мире акустическую систему с передачей запахов
Так, Aroma Speaker 60 поддерживает 60 запахов, которые меняются в зависимости от событий фильма или игры. Система поддерживает динамическую смену запахов: от аромата цветов до горького дыма и так далее.
Ранее стартап One By One Music представил на выставке CES 2024 первый в мире стриминговый сервис для собак, отмечает «Радиоточка НСН». Разработчики заявляют, что при нажатии клавиши «Play» заиграет музыка, которая мало того, что будет звучать бесконечно благодаря искусственному интеллекту, так еще и сможет успокоить собаку. Создатели One By One Music рекомендуют использовать сервис при покидании дома, чтобы пес не чувствовал себя одиноко. Отмечается, что благодаря фоновой мелодии тревожность собаки снижается на 84%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru