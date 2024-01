На выставке CES 2024 показали первую акустическую систему с передачей запахов

Так, Aroma Speaker 60 поддерживает 60 запахов, которые меняются в зависимости от событий фильма или игры. Система поддерживает динамическую смену запахов: от аромата цветов до горького дыма и так далее.

Ранее стартап One By One Music представил на выставке CES 2024 первый в мире стриминговый сервис для собак, отмечает «Радиоточка НСН». Разработчики заявляют, что при нажатии клавиши «Play» заиграет музыка, которая мало того, что будет звучать бесконечно благодаря искусственному интеллекту, так еще и сможет успокоить собаку. Создатели One By One Music рекомендуют использовать сервис при покидании дома, чтобы пес не чувствовал себя одиноко. Отмечается, что благодаря фоновой мелодии тревожность собаки снижается на 84%.