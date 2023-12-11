В камчатском крабе нашли ранее не известные противомикробные молекулы
Российские ученые выяснили, что в пищеварительной системе камчатских крабов имеются белковые молекулы, способные разрушать клеточные стенки патогенных бацилл и некоторых других опасных микробов. Об этом завили в пресс-службе Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН.
По мнению биологов, это открытие поможет решить проблемы растущей стойкости микробов к антибиотикам.
Отмечается, что группа ученых выяснила это во время работы по изучению свойств ферментов, которые присутствуют внутри гепатопанкреаса (пищеварительного органа краба). Они планировали обнаружить в теле животного ранее неизвестные молекулы, которые защищают крабов от микробов, попадающих в его организм вместе с пищей.
В итоге исследователи выявили в экстракте пищеварительного органа краба белок, который эффективно растворял компоненты оболочки бацилл и микрококков.
Выделение и изучение свойств этой молекулы, как считают ученые, приведет к созданию новых противомикробных средств, способных уничтожать многие болезнетворные микробы.
Ранее Минздрав РФ зарегистрировал обновленную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru