В камчатском крабе нашли ранее не известные противомикробные молекулы

Российские ученые выяснили, что в пищеварительной системе камчатских крабов имеются белковые молекулы, способные разрушать клеточные стенки патогенных бацилл и некоторых других опасных микробов. Об этом завили в пресс-службе Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН.

По мнению биологов, это открытие поможет решить проблемы растущей стойкости микробов к антибиотикам.

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Отмечается, что группа ученых выяснила это во время работы по изучению свойств ферментов, которые присутствуют внутри гепатопанкреаса (пищеварительного органа краба). Они планировали обнаружить в теле животного ранее неизвестные молекулы, которые защищают крабов от микробов, попадающих в его организм вместе с пищей.

В итоге исследователи выявили в экстракте пищеварительного органа краба белок, который эффективно растворял компоненты оболочки бацилл и микрококков.

Выделение и изучение свойств этой молекулы, как считают ученые, приведет к созданию новых противомикробных средств, способных уничтожать многие болезнетворные микробы.

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ФОТО: twitter.com
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