В камчатском крабе нашли ранее не известные противомикробные молекулы

Отмечается, что группа ученых выяснила это во время работы по изучению свойств ферментов, которые присутствуют внутри гепатопанкреаса (пищеварительного органа краба). Они планировали обнаружить в теле животного ранее неизвестные молекулы, которые защищают крабов от микробов, попадающих в его организм вместе с пищей.

В итоге исследователи выявили в экстракте пищеварительного органа краба белок, который эффективно растворял компоненты оболочки бацилл и микрококков.

Выделение и изучение свойств этой молекулы, как считают ученые, приведет к созданию новых противомикробных средств, способных уничтожать многие болезнетворные микробы.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал обновленную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом.