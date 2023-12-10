Новая вакцина: Миздрав готовится выдать разрешение препарату от COVID

По его словам, процесс согласования должен завершиться в понедельник, 11 декабря. После этого в электронную систему учета введут все 135 тысяч доз вакцины и начнут отгружать препарат в регионах.

Новые варианты вакцины от коронавируса уже готовы, но ждут одобрения Минздрава, заявил профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в разговоре с НСН.

«Вакцина подходит к вирусу, как ключ к замку. Вакцина «Спутник V» делалась против нулевого штамма Covid-19, сейчас штаммы изменились, поэтому титр нейтрализующих антител, которые образуются в ответ на вакцинацию против «омикрона», «кракена» будет низким. Нужная новая вакцина. Это задача технически выполняется не так долго. Такие варианты в центре Гамалеи уже сделаны, как скоро они появятся – зависит от Минздрава, от того, когда будет выдано разрешение», - объяснил он.