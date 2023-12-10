Новая вакцина: Миздрав готовится выдать разрешение препарату от COVID
Новая вакцина от COVID должна избавить россиян от новых штаммов заболевания. В ожидании нового препарата лучше успеть привиться от гриппа, считают эксперты.
Министерство здравоохранения России одобрило изменение состава вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, процесс согласования должен завершиться в понедельник, 11 декабря. После этого в электронную систему учета введут все 135 тысяч доз вакцины и начнут отгружать препарат в регионах.
Новые варианты вакцины от коронавируса уже готовы, но ждут одобрения Минздрава, заявил профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в разговоре с НСН.
«Вакцина подходит к вирусу, как ключ к замку. Вакцина «Спутник V» делалась против нулевого штамма Covid-19, сейчас штаммы изменились, поэтому титр нейтрализующих антител, которые образуются в ответ на вакцинацию против «омикрона», «кракена» будет низким. Нужная новая вакцина. Это задача технически выполняется не так долго. Такие варианты в центре Гамалеи уже сделаны, как скоро они появятся – зависит от Минздрава, от того, когда будет выдано разрешение», - объяснил он.
В России с начала пандемии коронавируса впервые за последние три года фиксируется одновременный подъем заболеваемости COVID-19 и гриппом. За помощью к медикам с признаками респираторных заболеваний обратились уже более одного миллиона человек.
Такие данные привела на встрече с журналистами глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. По её словам, такой синхронный рост заболеваемости привносит дополнительные риски.
Глава ведомства уточнила, что в подавляющем большинстве случаев в России регистрируется грипп АН3N2 - гонконгский или птичий. Согласно медицинской статистики, растут число госпитализируемых, а также тяжесть заболевания. Причём гриппом чаще заражаются те, кто не сделал сезонную прививку.
Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус в пресс-центре НСН призвал сделать вакцину нового поколения, которая поможет защитить граждан от новых подвидов COVID-19. Также он дал рекомендацию выбору вакцины: против гриппа или коронавируса.
«Я рекомендую делать вакцину от гриппа и коронавируса в один день, это разрешено. Мне очень бы хотелось, чтобы у нас была вакцина нового поколения, которая дает лучшую защиту. Если выбирать, какую вакцину сделать – от гриппа или от коронавируса – я считаю, что от гриппа сейчас более актуально», - сказал он.
Вакцинация от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» сегодня не имеет особого смысла, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Он отметил, что необходимо дождаться завершения испытаний обновленных вакцин против нового штамма «пирола», передает «Радиоточка НСН».
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