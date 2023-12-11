Минздрав зарегистрировал «Спутник Лайт» с обновленным составом
Минздрав РФ зарегистрировал обновленную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" ... с обновленным антигенным составом», — указали в министерстве.
В Минздраве отметили, что в лабораториях Росздравнадзора завершается госконтроль качества первых серий вакцины. Регистрация позволит ввести препарат в гражданский оборот и начать поставки в регионы по заказам.
Накануне директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что Минздрав согласовал обновление состава «Спутника Лайт», напоминает Ura.ru. В ноябре ученый заявлял о завершении клинических испытаний обновленной вакцины, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru