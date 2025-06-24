В России усомнились, что Трамп отрежет Европу от интернета
Евросоюз зависит от США в ряде технологий, но президент Трамп не собирается всерьез отключать ЕС от интернет-сервисов, заявил НСН Денис Кусков.
Европейцы попали под американскую монополию в технологиях, но США вряд ли ей воспользуются, а телефоны россиян могут превратиться в «кирпичи». Об этом рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в беседе с НСН.
Президент США Дональд Трамп может отключить Евросоюзу интернет, поделились с изданием Politico своими опасениями европейские технологические бизнесмены. Издание называет «фатальной уязвимостью» Европы ее почти полную зависимость от американских поставщиков облачных услуг. Эксперт засомневался, что это произойдет на самом деле.
«Я сомневаюсь, что это произойдет, хотя от Трампа можно ждать всего, что угодно, но отключение приведет к большой конфронтации. Я рассчитываю, что это политические игры, а не реальные угрозы. В Европе есть две компании из США, Apple и Google, которые являются монополистами в области облачных технологий. Так было и у нас до того момента, как они ушли. Все данные, и о пользователях, в том числе, хранятся у этих двух компаний. Есть много вещей, которые существуют далеко не у каждой страны: суверенные почтовые серверы, приложения для видеоконференций, есть Zoom, а локальных решений мало. Они только в некоторых странах, но их доля — это какие-то проценты. У Евросоюза должны быть определенные вещи собственного производства, которые позволят избежать угроз с внешней стороны, но их нет», — резюмировал он.
Кусков добавил, что Россия лучше готова к сценарию полного отключения, но американские компании могут заблокировать россиянам смартфоны.
«В России мы заменили 75% программного обеспечения, у аппаратного обеспечения гораздо хуже, тут все наоборот в процентах. У нас есть облачные услуги, видеосвязь, мы не зациклены на Zoom. Максимально, чем нас можно напугать — отключение от всемирной паутины, но мы останемся в режиме Рунета. Единственный момент, который хотелось бы отметить — у нас нет производства своих собственных аппаратов, а те, что якобы есть, делаются в Китае. Была речь о том, что и Apple и Google могут отключить наши смартфоны и превратить их в “кирпичи”, тогда мы перейдем на кнопочные телефоны. Эта угроза пока сохраняется», — заключил он.
Ранее Кусков заявил НСН, что российский бизнес начнут отключать от зарубежных хостинг-провайдеров.
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