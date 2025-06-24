В России усомнились, что Трамп отрежет Европу от интернета

Евросоюз зависит от США в ряде технологий, но президент Трамп не собирается всерьез отключать ЕС от интернет-сервисов, заявил НСН Денис Кусков.

Европейцы попали под американскую монополию в технологиях, но США вряд ли ей воспользуются, а телефоны россиян могут превратиться в «кирпичи». Об этом рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в беседе с НСН.

Президент США Дональд Трамп может отключить Евросоюзу интернет, поделились с изданием Politico своими опасениями европейские технологические бизнесмены. Издание называет «фатальной уязвимостью» Европы ее почти полную зависимость от американских поставщиков облачных услуг. Эксперт засомневался, что это произойдет на самом деле.

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«Я сомневаюсь, что это произойдет, хотя от Трампа можно ждать всего, что угодно, но отключение приведет к большой конфронтации. Я рассчитываю, что это политические игры, а не реальные угрозы. В Европе есть две компании из США, Apple и Google, которые являются монополистами в области облачных технологий. Так было и у нас до того момента, как они ушли. Все данные, и о пользователях, в том числе, хранятся у этих двух компаний. Есть много вещей, которые существуют далеко не у каждой страны: суверенные почтовые серверы, приложения для видеоконференций, есть Zoom, а локальных решений мало. Они только в некоторых странах, но их доля — это какие-то проценты. У Евросоюза должны быть определенные вещи собственного производства, которые позволят избежать угроз с внешней стороны, но их нет», — резюмировал он.
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Кусков добавил, что Россия лучше готова к сценарию полного отключения, но американские компании могут заблокировать россиянам смартфоны.

«В России мы заменили 75% программного обеспечения, у аппаратного обеспечения гораздо хуже, тут все наоборот в процентах. У нас есть облачные услуги, видеосвязь, мы не зациклены на Zoom. Максимально, чем нас можно напугать — отключение от всемирной паутины, но мы останемся в режиме Рунета. Единственный момент, который хотелось бы отметить — у нас нет производства своих собственных аппаратов, а те, что якобы есть, делаются в Китае. Была речь о том, что и Apple и Google могут отключить наши смартфоны и превратить их в “кирпичи”, тогда мы перейдем на кнопочные телефоны. Эта угроза пока сохраняется», — заключил он.

Ранее Кусков заявил НСН, что российский бизнес начнут отключать от зарубежных хостинг-провайдеров.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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