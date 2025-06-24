Европейцы попали под американскую монополию в технологиях, но США вряд ли ей воспользуются, а телефоны россиян могут превратиться в «кирпичи». Об этом рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в беседе с НСН.

Президент США Дональд Трамп может отключить Евросоюзу интернет, поделились с изданием Politico своими опасениями европейские технологические бизнесмены. Издание называет «фатальной уязвимостью» Европы ее почти полную зависимость от американских поставщиков облачных услуг. Эксперт засомневался, что это произойдет на самом деле.