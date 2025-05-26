Мишустин потребовал обеспечить спутниковый интернет по всей РФ через два года

Председатель правительства Михаил Мишустин поставил задачу обеспечить доступность спутникового интернета на территории всей России уже в ближайшие два года. Эту тему он поднял в ходе Стратегической сессии по развитию отрасли связи.

Для достижения цели, по словам премьер-министра, необходимо будет наращивать орбитальную группировку спутников в необходимых объёмах. Как отмети Мишустин, зада актуальна, поскольку в условиях России, из-за её масштабов, не везде имеется техническая возможность проложить волоконно-оптические линии.