Мишустин потребовал обеспечить спутниковый интернет по всей РФ через два года
Председатель правительства Михаил Мишустин поставил задачу обеспечить доступность спутникового интернета на территории всей России уже в ближайшие два года. Эту тему он поднял в ходе Стратегической сессии по развитию отрасли связи.
Для достижения цели, по словам премьер-министра, необходимо будет наращивать орбитальную группировку спутников в необходимых объёмах. Как отмети Мишустин, зада актуальна, поскольку в условиях России, из-за её масштабов, не везде имеется техническая возможность проложить волоконно-оптические линии.
Обеспечение доступа к спутниковому интернету важно для организации сервиса в небольших населенных пунктах, а также для развития регионов Арктики, в том числе Северного морского пути, пояснил премьер.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Мишустин напомнил, что массовое производство космических аппаратов прописано в национальном проекте «Экономика данных и цифровая трансформация государства». На реализацию этой задачи выделено почти 107 миллиардов рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru