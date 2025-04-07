Российский бизнес начнут отключать от зарубежных хостинг-провайдеров
Есть компании, работающие не только в России, но и в других странах, поэтому использование зарубежных хостингов-провайдеров помогало им удерживаться там, заявил НСН Денис Кусков.
Многие отечественные компании пользуются услугами иностранных хостинг-провайдеров, так как хотят иметь международный якорь, и их устраивает удобный набор функций. Об этом в беседе с НСН заявил глава агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Роскомнадзор предупредил, что может ограничить работу зарубежных провайдеров хостинга с учетом рисков для российских ресурсов. Речь о хостингах, которые не «приземлились» на российскую почву в соответствии с требованиями федерального закона №406. Одно из условий - подать заявку на включение в реестр провайдеров хостинга, в котором пока только 12 иностранных хостингов: остальные требования российских властей не выполнили. Кусков отметил, Роскомнадзор может скоро действительно начать их отключать.
«Даже три года с начала СВО иностранные компании работали, правда, уже в меньшем объеме, потому что многие отечественные компании переходили на отечественные хостинг-площадки. Наверное, часть проблем связана с тем, что иностранные компании не до конца функционируют, хотя это не единственная трудность, когда перестает работать интернет. Вероятно, Роскомнадзор может перейти от слов к делу и в ближайшее время начать их отключать», - допустил эксперт.
По словам Кускова, некоторые компании предпочитали зарубежные хостинги для того, чтобы развивать свой бизнес за границей.
«Во-первых, есть компании, которые работают не только в России, но и в других странах, и, наверное, им более целесообразно иметь международный якорь. Во-вторых, есть компании, которые уже на протяжении 20 лет работали с ними, и не видят для себя целесообразности перехода. Несмотря на то, что наши компании смогли технологически подстроиться и заметно выросли, все равно каждое юридическое лицо решает по-своему», - отметил он.
Эксперт объяснил, что российские компании отдают предпочтение иностранным хостинг-провайдерам, так как они технологически лучше и компании просто привыкли.
«Изначально иностранные хостинги были технологически лучше с точки зрения набора функций. Зачастую не было проблем с оплатой. Понятно, что сейчас оплата с российских карточек и счетов невозможна. Это тоже большая трудность. А так, в основном, здесь играет роль тот фактор, что люди очень консервативны и не любят каких-то изменений, если их все устраивает», - подытожил собеседник НСН.
Ранее в работе интернет-сервисов в России произошел сбой. Россияне жаловались на неполадки у провайдеров, в том числе «Ростелеком», МТС, Т2, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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