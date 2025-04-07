Многие отечественные компании пользуются услугами иностранных хостинг-провайдеров, так как хотят иметь международный якорь, и их устраивает удобный набор функций. Об этом в беседе с НСН заявил глава агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Роскомнадзор предупредил, что может ограничить работу зарубежных провайдеров хостинга с учетом рисков для российских ресурсов. Речь о хостингах, которые не «приземлились» на российскую почву в соответствии с требованиями федерального закона №406. Одно из условий - подать заявку на включение в реестр провайдеров хостинга, в котором пока только 12 иностранных хостингов: остальные требования российских властей не выполнили. Кусков отметил, Роскомнадзор может скоро действительно начать их отключать.