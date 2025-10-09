Туристический автобус из Ставрополья попал в аварию в Абхазии, есть погибший

В горах Абхазии произошла авария с участием экскурсионного автобуса, в котором находились туристы из Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, автобус съехал с дороги в горной местности.

В результате происшествия один человек погиб, четверо доставлены в больницу, ещё троим помощь оказали на месте.

Глава региона отметил, что с пострадавшими работают врачи, а местные власти оказывают содействие в организации помощи и уточнении обстоятельств аварии, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
