Трамп заявил о предстоящей поездке в Египет для подписания соглашения по Газе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует посетить Египет, где должно состояться подписание соглашения о прекращении войны в секторе Газа. Об этом он заявил на заседании кабинета министров, передает NBC.

По словам американского лидера, подготовка поездки уже ведется, стороны уточняют сроки и детали визита.