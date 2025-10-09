Трамп заявил о предстоящей поездке в Египет для подписания соглашения по Газе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует посетить Египет, где должно состояться подписание соглашения о прекращении войны в секторе Газа. Об этом он заявил на заседании кабинета министров, передает NBC.

По словам американского лидера, подготовка поездки уже ведется, стороны уточняют сроки и детали визита.

Израиль остановил операцию по захвату города Газа

«Мы поедем в Египет, где у нас будет подписание, дополнительное подписание, у нас уже было одно подписание», — отметил Трамп.

Ранее он сообщил о достигнутых договоренностях, направленных на урегулирование конфликта в Газе, передает «Радиоточка НСН».

