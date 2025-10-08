«Эффект зловещей долины»: Как отличить ИИ-актеров от настоящих
ИИ-актеры уже стали появляться не только в кино, но и в рекламе, однако человеческий глаз всегда увидит дефект, заявил НСН Владимир Белый.
Люди ценят актеров за передачу эмоций и переживаний, а в сгенерированном искусственным интеллектом (ИИ) актере всегда будет видна неестественность. Об этом НСН рассказал разработчик робота «Федор», робототехник и бизнесмен Владимир Белый.
ИИ-актеры способны в скором времени заменить настоящих актеров в кино, а уже в 2026 году возможно появление в широком прокате фильмов с нейросетевыми актерами, рассказал управляющий партнер Корпорации по связям с искусственным интеллектом Денис Терехов. Его слова приводит ТАСС. Так, ранее в Голливуде возникли споры из-за появления ИИ-актрисы Тилли Норвуд, которая была сгенерирована ИИ от студии Xicoia. Белый рассказал, что в кино давно прибегают к ИИ.
«На самом деле это уже не новинка, такие работы есть давно. Мало того, если посмотрите последний фильм «Форсажа», то там погибший актер был заменен CGI, то есть компьютерной графикой, которую составили с помощью нейросетей. А его роль играл брат. И в итоге сделали определенную маску из компьютерной графики и систем, которые анализируют все триггерные точки передвижения человека, и наложили это на лицо актера. И человек даже полностью не может отличить, реальность это или компьютерная графика. И сейчас снимается очень много сериалов и фильмов с учетом нейросетевых генераций», - рассказал он.
Однако Белый пояснил, почему человеческий глаз все равно будет распознавать лицо живого человека от сгенерированного.
«Есть много рекламных роликов по телевизору уже со сгенерированными актерами. Я это тоже давно стал замечать. Это сильно удешевляет производство. Единственное, что через какое-то время люди будут чувствовать фальшь и не будут верить этой рекламе. В фильмах люди больше ценят эмоции и переживания. И когда видно, что что-то не так именно в генерациях нейросетей, например, дефекты пальцев, то это будет сильно бросаться в глаза. В робототехнике есть такое понятие «эффект зловещей долины», когда робот, который очень похож на человека, заставляет людей от него шарахаться. Это потому, что робот вызывает ощущение живой мертвечины», - пояснил он.
Ранее заслуженный юрист России, основатель театра «Неформат» Михаил Барщевский заявил НСН, что искусственный интеллект не способен к творчеству, так как это не интеллект, а лишь алгоритм, который работает с заложенными в него данными. Именно поэтому он не сможет создавать качественные пьесы для театральных постановок.
