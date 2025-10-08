Люди ценят актеров за передачу эмоций и переживаний, а в сгенерированном искусственным интеллектом (ИИ) актере всегда будет видна неестественность. Об этом НСН рассказал разработчик робота «Федор», робототехник и бизнесмен Владимир Белый.

ИИ-актеры способны в скором времени заменить настоящих актеров в кино, а уже в 2026 году возможно появление в широком прокате фильмов с нейросетевыми актерами, рассказал управляющий партнер Корпорации по связям с искусственным интеллектом Денис Терехов. Его слова приводит ТАСС. Так, ранее в Голливуде возникли споры из-за появления ИИ-актрисы Тилли Норвуд, которая была сгенерирована ИИ от студии Xicoia. Белый рассказал, что в кино давно прибегают к ИИ.

«На самом деле это уже не новинка, такие работы есть давно. Мало того, если посмотрите последний фильм «Форсажа», то там погибший актер был заменен CGI, то есть компьютерной графикой, которую составили с помощью нейросетей. А его роль играл брат. И в итоге сделали определенную маску из компьютерной графики и систем, которые анализируют все триггерные точки передвижения человека, и наложили это на лицо актера. И человек даже полностью не может отличить, реальность это или компьютерная графика. И сейчас снимается очень много сериалов и фильмов с учетом нейросетевых генераций», - рассказал он.