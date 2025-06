Согласно опросу, проведенному «М.Видео-Эльдорадо» вместе с медиа «М.Клик», 32,4% россиян считают, что «золотой век» видеоигр еще не наступил. Еще 24,22% опрошенных считают, что самым лучшим в игровой индустрии годом стал 2013 - период выхода ключевых тайтлов вроде GTA V, The Last of Us и Dota 2, отмечает «Газета.Ru». Пименов отметил, что формат взаимодействия геймера с виртуальным миром за последние десятилетия особо не изменился.

«Несмотря на то, что современные игры, такие как Clair Obscure: Expedition 33 или Split Fiction, продолжают удивлять нас своим качеством и глубиной, нельзя не заметить, что игровая индустрия уже долгое время находится в технологической стагнации. Формат взаимодействия игрока с виртуальным форматом практически не изменился за последние десятилетия: монитор, клавиатура или геймпад остаются основными способами погружения в цифровые миры. Для того чтобы произошел настоящий прорыв и начался новый "золотой век" видеоигр, необходимы кардинальные изменения. Мы стоим на пороге эпохи, где нейросети могут стать основным инструментом взаимодействия, а квантовые компьютеры, появившись на массовом рынке, откроют невиданные ранее возможности для сложности и масштаба игровых миров», - сказал собеседник НСН.