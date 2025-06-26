Над территорией России сбили 50 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 50 беспилотников ВСУ над восемью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, 23 дрона ликвидировали в Курской области, 11 – в Ростовской, шесть – в Брянской, по три – в Белгородской и в Московском регионе. Военные уничтожили в том числе два летевших на Москву беспилотника.

Кроме того, два украинских БПЛА сбили над Крымом, по одному – над Мордовией и Калужской областью.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице уничтожили два беспилотника, собиравшихся атаковать город, пишет Ura.ru.

