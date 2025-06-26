Два человека погибли при взрыве в пятиэтажке в уральском Ивделе
Взрыв прогремел в пятиэтажном четырехподъездном жилом доме в городе Ивдель Свердловской области. Об этом рассказал журналистам глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.
Сообщение о взрыве поступило правоохранителям в 02:55 (00:55 мск). Известно, что после хлопка произошел пожар. Возгорание уже ликвидировали.
«По предварительным данным, вследствие происшествия погибли два человека - мужчина и женщина - проживавшие в данной квартире, где произошел хлопок. Их тела в настоящее время извлекается из-под завалов», - отметил руководитель пресс-службы.
Из-за инцидента в квартире обрушилось перекрытие, были выбиты стекла и повреждена стена. Из пятиэтажки эвакуировали 30 человек, включая восемь детей.
По предварительным данным регионального управления Следственного комитета, причиной ЧП стал взрыв газового баллона.
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, в результате ЧП пострадали семь человек. В свою очередь, прокуратура региона заявила, что под завалами обнаружили тела двух погибших, разбор продолжается.
Ранее взрыв газа в произошел в пятиэтажке в Серове Свердловской области, пострадали пять человек. Позже один из раненых скончался в больнице, напоминает Ura.ru.
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