Балицкий: На восстановление плотины Каховской ГЭС уйдет больше года

На восстановление плотины Каховского водохранилища уйдет больше года, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

Сальдо заявил о возможности восстановить Каховскую плотину

По его словам, работы могут превысить срок в один год, даже если военные Вооруженных сил Украины не будут совершать обстрелы. Глава региона со ссылкой на экологов также отметил, что наполнение водохранилища дополнительно займет еще восемь месяцев.

Ранее стало известно о сумме ущерба от разрушения Каховской ГЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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