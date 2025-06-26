Балицкий: На восстановление плотины Каховской ГЭС уйдет больше года
26 июня 202505:32
На восстановление плотины Каховского водохранилища уйдет больше года, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.
По его словам, работы могут превысить срок в один год, даже если военные Вооруженных сил Украины не будут совершать обстрелы. Глава региона со ссылкой на экологов также отметил, что наполнение водохранилища дополнительно займет еще восемь месяцев.
Ранее стало известно о сумме ущерба от разрушения Каховской ГЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru