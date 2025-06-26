Amazon MGM Studios назвала режиссера нового фильма о Бонде
26 июня 202506:02
Оскароносный режиссер из Канады Дени Вильнев снимет следующий фильм о Джеймсе Бонде, сообщает американская студия Amazon MGM Studios.
Кинематографист также выступит в качестве исполнительного продюсера вместе с Таней Лапуант.
Режиссер поблагодарил киностудию за то, что ему доверили проект. Вильнев отметил, что вырос на фильмах о Джеймсе Бонде, которые стали для него чем-то священным в мире кинематографа.
Новый фильм про Джеймса Бонда снимут в Лондоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru