Amazon MGM Studios назвала режиссера нового фильма о Бонде

Оскароносный режиссер из Канады Дени Вильнев снимет следующий фильм о Джеймсе Бонде, сообщает американская студия Amazon MGM Studios.

В новом фильме Джеймс Бонд сразится с соперником из России

Кинематографист также выступит в качестве исполнительного продюсера вместе с Таней Лапуант.

Режиссер поблагодарил киностудию за то, что ему доверили проект. Вильнев отметил, что вырос на фильмах о Джеймсе Бонде, которые стали для него чем-то священным в мире кинематографа.

Новый фильм про Джеймса Бонда снимут в Лондоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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