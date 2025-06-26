Президент Бразилии посоветовал Трампу поменьше сидеть в интернете

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва посоветовал американскому коллеги Дональду Трампу поменьше сидеть в интернете, сообщает портал G1.

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Он считает, что главе США необходимо побольше быть президентом. Президент Бразилии также считает, что Трампу необходимо больше думать о свободной торговле, о многополярности, о мире.

Ранее президент Бразилии поблагодарил российского лидера Владимира Путина за прием на праздновании годовщины Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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