Президент Бразилии посоветовал Трампу поменьше сидеть в интернете
26 июня 202505:15
Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва посоветовал американскому коллеги Дональду Трампу поменьше сидеть в интернете, сообщает портал G1.
Он считает, что главе США необходимо побольше быть президентом. Президент Бразилии также считает, что Трампу необходимо больше думать о свободной торговле, о многополярности, о мире.
Ранее президент Бразилии поблагодарил российского лидера Владимира Путина за прием на праздновании годовщины Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru