350 мошеннических кол-центров: Днепропетровск стал столицей мошенничества

Днепропетровск является столицей мошеннических кол-центров, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правления «Сбербанка» Станислава Кузнецова.

ФСБ пресекла работу сети кол-центров, обманувших 100 тысяч жителей 50 стран

По его словам, их количество превышает 350. Аферистам помогают власти Украины, предоставляя помещения и сервисы. Кол-центры имеют хорошо организованную инфраструктуру.

Отмечается, что в Днепропетровской области проживает население, которое говорит по-русски с минимальным акцентом.

Ранее стало известно, что украинские власти покрывали международную мошенническую сеть кол-центров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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