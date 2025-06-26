350 мошеннических кол-центров: Днепропетровск стал столицей мошенничества

По его словам, их количество превышает 350. Аферистам помогают власти Украины, предоставляя помещения и сервисы. Кол-центры имеют хорошо организованную инфраструктуру.

Отмечается, что в Днепропетровской области проживает население, которое говорит по-русски с минимальным акцентом.

Ранее стало известно, что украинские власти покрывали международную мошенническую сеть кол-центров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

