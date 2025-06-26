350 мошеннических кол-центров: Днепропетровск стал столицей мошенничества
Днепропетровск является столицей мошеннических кол-центров, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правления «Сбербанка» Станислава Кузнецова.
По его словам, их количество превышает 350. Аферистам помогают власти Украины, предоставляя помещения и сервисы. Кол-центры имеют хорошо организованную инфраструктуру.
Отмечается, что в Днепропетровской области проживает население, которое говорит по-русски с минимальным акцентом.
Ранее стало известно, что украинские власти покрывали международную мошенническую сеть кол-центров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Любимова: В сентябре в Китае пройдет фестиваль российского кино
- Два человека погибли при взрыве в пятиэтажке в уральском Ивделе
- 350 мошеннических кол-центров: Днепропетровск стал столицей мошенничества
- Wildberries обязал продавцов открывать счета в «Вайлдберриз Банке»
- Amazon MGM Studios назвала режиссера нового фильма о Бонде
- Балицкий: На восстановление плотины Каховской ГЭС уйдет больше года
- Президент Бразилии посоветовал Трампу поменьше сидеть в интернете
- СМИ: Каспаров замешан в подготовке госпереворота в Южном Судане
- Трамп призвал уволить журналистку CNN за слова об Иране
- СМИ: Атаковавшие Подмосковье беспилотники были начинены поражающими элементами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru