Wildberries обязал продавцов открывать счета в «Вайлдберриз Банке»

Это произойдет, как только документ поступит в адрес организации. Отмечается, что открытие счета для регистрации на маркетплейсе необходимо для проверки новых продавцов, поскольку банк обладает доступом к информационным базам для более тщательной проверки. Утверждается, что отсутствие счета не является основанием для блокировки личного кабинета.

ФАС направила Wildberries предостережение, так как что маркетплейс обязал продавцов открывать счета в «Вайлдберриз Банке». По мнению регулятора, это может содержать признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

Ранее стало известно, что Wildberries запустит доставку товаров из ОАЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

