Wildberries обязал продавцов открывать счета в «Вайлдберриз Банке»
Компания Wildberries&Russ изучит предостережение Федеральной антимонопольной службы России об открытии расчетных счетов в «Вайлдберриз Банке» новыми продавцами, сообщает «Лента.ру».
Это произойдет, как только документ поступит в адрес организации. Отмечается, что открытие счета для регистрации на маркетплейсе необходимо для проверки новых продавцов, поскольку банк обладает доступом к информационным базам для более тщательной проверки. Утверждается, что отсутствие счета не является основанием для блокировки личного кабинета.
ФАС направила Wildberries предостережение, так как что маркетплейс обязал продавцов открывать счета в «Вайлдберриз Банке». По мнению регулятора, это может содержать признаки нарушения Закона о защите конкуренции.
Ранее стало известно, что Wildberries запустит доставку товаров из ОАЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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