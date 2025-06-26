Марочко: Армия России уничтожила колонну ВСУ под Харьковом
Вооруженные силы РФ уничтожили колонну ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
«В ходе объективного контроля района Петровского (украинское название - Грековка), в районе Ольговки Харьковской области выявлена колонна на марше, состоящая из трех пикапов и одного бронетранспортера», - поделился собеседник агентства.
Техника следовала для усиления на украинские позиции к юго-западу от Петровского. Российские артиллерия и ударные дроны уничтожили два транспортных средства ВСУ, а также ликвидировали около отделения противника.
Ранее Минобороны сообщило, что Воздушно-космические силы нанесли авиаудары по укрепленному району ВСУ близ Попова Яра в Донецкой Народной Республике, пишет Ura.ru.
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