Вооруженные силы РФ уничтожили колонну ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

«В ходе объективного контроля района Петровского (украинское название - Грековка), в районе Ольговки Харьковской области выявлена колонна на марше, состоящая из трех пикапов и одного бронетранспортера», - поделился собеседник агентства.

Техника следовала для усиления на украинские позиции к юго-западу от Петровского. Российские артиллерия и ударные дроны уничтожили два транспортных средства ВСУ, а также ликвидировали около отделения противника.

Ранее Минобороны сообщило, что Воздушно-космические силы нанесли авиаудары по укрепленному району ВСУ близ Попова Яра в Донецкой Народной Республике, пишет Ura.ru.

