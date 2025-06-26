Любимова: В сентябре в Китае пройдет фестиваль российского кино
Фестиваль российского кино пройдет в Китае в сентябре текущего года. Об этом рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова в беседе с ТАСС.
Глава Минкульта напомнила, что во время Фестиваля китайского кино, прошедшего ранее в России, анонсировали ответный смотр российских картин в КНР.
«Он пройдет в сентябре в Пекине и в других городах и будет приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию победы китайского народа в войне с японскими захватчиками», - подчеркнула министр.
Любимова уточнила, что на фестивале покажут отечественные фильмы, посвященные празднованию Великой Победы.
Ранее в Гатчине состоялся XXXI Международный кинофестиваль «Литература и кино», он проходил 6-10 июня, напоминает Ura.ru.
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