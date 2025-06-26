Сальдо рассказал, что новый город в Херсонской области станет курортом
Новый город, который строят на Арабатской стрелке на юге Херсонской области, станет курортом. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
По словам губернатора, реализация мастер-плана уже началась.
«Это выглядеть будет очень красиво, привлекательно и удобно. Херсонская область обладает очень большими потенциальными возможностями для строительства жилья и объектов отдыха, санаторно-курортного назначения», - подчеркнул Сальдо.
Он отметил, что на Арабатской стрелке проложили необходимую инженерную инфраструктуру, уже разворачивается строительство. В населенном пункте появится как многоэтажные здания не выше 9 этажей, но и спланированное индивидуальное жилищное строительство.
Ранее Владимир Сальдо рассказал, что Херсон на подконтрольной Киеву территории почти опустел и стал «городом-призраком», напоминает Ura.ru.
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