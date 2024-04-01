Маск оценил вероятность исчезновения человечества из-за ИИ в 20%

Вероятность уничтожения человечества из-за развития искусственного интеллекта составляет 10-20%, заявил американский бизнесмен Илон Маск на саммите Abundance Summit. Слова предпринимателя приводит Business Insider.

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Миллиардер отметил, что человечество может быть уничтожено, если искусственный интеллект выйдет из-под контроля. Вероятность негативного развития событий составляет не более 20%, сказал Маск.

При этом он полагает, что потенциальная польза от искусственного интеллекта превышает риски. Как пишет Business Insider, неизвестно, на основании каких расчетов бизнесмен сделал такие выводы.

Ранее немецкие специалисты разработали модель искусственного интеллекта, которая способна точно распознавать эмоции человека по его голосу. Нейросети понадобилась полуторасекундная запись речи, чтобы определить настроение говорившего, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ТехнологииИскусственный ИнтеллектИлон Маск

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