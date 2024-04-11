В США нейросеть начнет выставлять оценки учащимся
Власти американского штата Техас намерены внедрить нейросеть в школы для оценки проверочных работ учащихся, пишет газета Texas Tribune.
Отмечается, что эксперимент пройдет в третьих и восьмых классах. При этом само содержание проверочных работ изменили - теперь в них будет больше вопросов с развернутыми ответами.
В рамках обучения нейросети показали три тысячи правильных ответов. По мнению чиновников, внедрение искусственного интеллекта позволит штату экономить около $20 миллионов в год.
В начале апреля компания OpenAI разрешила использование искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT без регистрации. При этом прошедшим авторизацию пользователям будет доступно больше возможностей, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru