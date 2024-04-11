В США нейросеть начнет выставлять оценки учащимся

Отмечается, что эксперимент пройдет в третьих и восьмых классах. При этом само содержание проверочных работ изменили - теперь в них будет больше вопросов с развернутыми ответами.

В рамках обучения нейросети показали три тысячи правильных ответов. По мнению чиновников, внедрение искусственного интеллекта позволит штату экономить около $20 миллионов в год.

В начале апреля компания OpenAI разрешила использование искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT без регистрации. При этом прошедшим авторизацию пользователям будет доступно больше возможностей, сообщает «Радиоточка НСН».

