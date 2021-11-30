В ФМБА рассказали об эффективности препарата «МИР-19» против «Омикрона»

По ее словам «МИР-19» действует на консервативные участки коронавируса, которые не подвержены мутациям. Глава ФМБА подчеркнула, что новый штамм фактически собрал те мутации, которые были у вируса ранее.

Скворцова заявила, что испытала на себе препарат «МИР 19». «Да, я пробовала, я всё, что разрабатываем, естественно, пробую, как и мои сотрудники», — заявила медик.

