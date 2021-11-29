Назван главный симптом нового штамма коронавируса

Названы симптомы «омикрон»-штамма коронавируса, сообщает The Telegraph со ссылкой на врача из Южно-Африканской Республики Анжелику Кутзее.

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По ее словам, подозрения о том, что патоген вновь мутировал, возникли из-за участившихся визитов больных с необычными проявлениями COVID-19. Это были молодые люди, которые жаловались на сильную усталость. При этом ни у кого из заболевших не наблюдалось потери вкуса или обоняния, как в случае с «китайским» вариантом коронавируса.

Разновидность коронавируса «Омикрон» вызовет новую волну заболеваемости, которая будет сильнее, чем при «Дельте», сообщил иммунолог Николай Крючков. По его словам, это приведет к росту умерших из-за COVID-19 россиян.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
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