Назван главный симптом нового штамма коронавируса

По ее словам, подозрения о том, что патоген вновь мутировал, возникли из-за участившихся визитов больных с необычными проявлениями COVID-19. Это были молодые люди, которые жаловались на сильную усталость. При этом ни у кого из заболевших не наблюдалось потери вкуса или обоняния, как в случае с «китайским» вариантом коронавируса.

Разновидность коронавируса «Омикрон» вызовет новую волну заболеваемости, которая будет сильнее, чем при «Дельте», сообщил иммунолог Николай Крючков. По его словам, это приведет к росту умерших из-за COVID-19 россиян.

