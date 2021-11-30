Скворцова испытала препарат от COVID-19 «МИР-19»

«Да, я пробовала, я всё, что разрабатываем, естественно, пробую, как и мои сотрудники», — заявила медик. Она применила препарат после контакта с заболевшим COVID-19. По словам Скворцовой, после контакта с заболевшим нужно подышать препаратом, в результате чего вирусная нагрузка резко падает.

Разработка имеет сладковатый вкус, вдыхать препарат нужно раз в 4-5 часов несколько дней.

Напомним, механизм подобных препаратов предполагает блокировку синтеза «ненужных» белков, лишая вирус возможности распространяться по организму. Регистрация препарата от коронавируса «МИР 19» ожидается до конца текущего года

