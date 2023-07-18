В Антарктиде начал дрейф самый крупный на планете айсберг

Самый крупный на планете айсберг А23а начал активный дрейф со скоростью свыше 150 километров в месяц к берегам Антарктиды. В течение последних 30 лет он сидел на мели после отделения от Антарктиды, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Там отметили, что специалисты наблюдают за передвижением этого айсберга, где ранее располагалась советская сезонная научная база «Дружная-1». Сейчас льдина движется в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды. Айсберги представляют потенциальную опасность для коммерческих и рыболовных судов.