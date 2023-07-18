В Антарктиде начал дрейф самый крупный на планете айсберг
Самый крупный на планете айсберг А23а начал активный дрейф со скоростью свыше 150 километров в месяц к берегам Антарктиды. В течение последних 30 лет он сидел на мели после отделения от Антарктиды, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
Там отметили, что специалисты наблюдают за передвижением этого айсберга, где ранее располагалась советская сезонная научная база «Дружная-1». Сейчас льдина движется в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды. Айсберги представляют потенциальную опасность для коммерческих и рыболовных судов.
Специалисты института рассказали, что айсберг А23а - крупнейший в мире, его площадь составляет около 4,17 тысячи квадратных километров, что больше чем в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга.
Ученые считают, что айсберг, скорее всего, вынесет на «чистую воду» уже в нынешнем году и «дни его будут сочтены».
Новый рекорд средней температуры на планете — «смертный приговор» для человечества, заявил ранее климатолог Института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма при Имперском колледже Великобритании Фридерике Отто.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru