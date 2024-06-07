«Уже готов!»: Разработчик рассказал, каких людей может заменить ИИ в госсекторе
Развитие искусственного интеллекта не только уберет, но и добавит новые профессии, рассказал НСН разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Искусственный интеллект (ИИ) смог бы заменить сотрудников пресс-службы, редакции и фотографов в государственном секторе. Таким мнением в беседе с НСН поделился эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Ранее глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что ИИ пока не готов заменить людей, работающих в госсекторе. Он отметил, что сейчас в этой сфере работает более 30% людей. Поэтому было бы хорошо вложить инвестиции в развитие ИИ, чтобы попробовать разгрузить госсектор от такого количества людей и освободить их для бизнес-сектора. Однако Геллер уверен, что есть некоторые позиции в государственном аппарате, которые ИИ уже мог бы заменить.
«Отчасти ИИ готов заменить людей, но вопрос, каких. Если мы говорим про управленческие профессии, и людей, которые занимаются интеллектуальным трудом для государства, то пока нет. Но есть много сотрудников в госаппаратах, которых вполне себе ИИ может заменить. Например, есть редакции, пресс-службы, фотографы, которые наполняют сайты, все это в значительной степени можно заменить нейросетями. И список таких профессий достаточно велик», - отметил Геллер.
При этом он подчеркнул, что сейчас в развитии ИИ в мире все находятся на примерно равных позициях.
«Темпы мировые большие. Сейчас трудно сказать, что кто-то как-то вырвался вперед. ИИ такая штука, что тут важны платформы, на которых он будет появляться и это будет привлекать еще большее финансирование, ну и развитие. Поэтому сейчас все страны приблизительно на одной линии», - рассказал он.
При этом, Геллер делает акцент на том, что ИИ – это всего лишь полезный функционал для людей.
«Всех работников точно не получится заменить. ИИ – это просто инструмент. Он безусловно заменит людей в каких-то профессиях, но и добавит новые профессии сам по себе», - отметил Геллер.
Ранее певица и народная артистка РФ Анита Цой в интервью НСН заявила, что хотела бы передать свои навыки по созданию шоу следующему поколению, используя искусственный интеллект и новые технологии.
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