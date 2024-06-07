«Уже готов!»: Разработчик рассказал, каких людей может заменить ИИ в госсекторе

Ранее глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что ИИ пока не готов заменить людей, работающих в госсекторе. Он отметил, что сейчас в этой сфере работает более 30% людей. Поэтому было бы хорошо вложить инвестиции в развитие ИИ, чтобы попробовать разгрузить госсектор от такого количества людей и освободить их для бизнес-сектора. Однако Геллер уверен, что есть некоторые позиции в государственном аппарате, которые ИИ уже мог бы заменить.

«Отчасти ИИ готов заменить людей, но вопрос, каких. Если мы говорим про управленческие профессии, и людей, которые занимаются интеллектуальным трудом для государства, то пока нет. Но есть много сотрудников в госаппаратах, которых вполне себе ИИ может заменить. Например, есть редакции, пресс-службы, фотографы, которые наполняют сайты, все это в значительной степени можно заменить нейросетями. И список таких профессий достаточно велик», - отметил Геллер.

При этом он подчеркнул, что сейчас в развитии ИИ в мире все находятся на примерно равных позициях.