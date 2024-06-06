В России создадут искусственный интеллект, который сможет анализировать футболистов

«Сбер» совместно с институтом AIRI и ЦСКА разработали модель искусственного интеллекта, которая поможет оценить потенциал футболистов, заявил старший вице-президент банка Андрей Белевцев на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

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Отмечается, что алгоритм будет автоматически собирать данные об игре на основе трансляции. Разработка позволит руководству принимать решения при отборе игроков, а также менять стратегию по ходу матча.

В банке считают, что проект позитивно повлияет на развитие молодых отечественных талантов, которых можно будет находить еще на детско-юношеском уровне.

Ранее председатель совета директоров ФК «Локомотив» Юрий Нагорных заявил, что контракт с главным тренером команды Михаилом Галактионовым будет продлён, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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