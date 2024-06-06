В России создадут искусственный интеллект, который сможет анализировать футболистов

Отмечается, что алгоритм будет автоматически собирать данные об игре на основе трансляции. Разработка позволит руководству принимать решения при отборе игроков, а также менять стратегию по ходу матча.



В банке считают, что проект позитивно повлияет на развитие молодых отечественных талантов, которых можно будет находить еще на детско-юношеском уровне.

Ранее председатель совета директоров ФК «Локомотив» Юрий Нагорных заявил, что контракт с главным тренером команды Михаилом Галактионовым будет продлён, отмечает RT.

