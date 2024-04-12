Ефимов: Столичных промышленников обучат работе с искусственным интеллектом

«ИИ-технологии уже сегодня оказывают значительное влияние на экономический сектор, предлагая новые возможности для оптимизации процессов, повышения эффективности предприятий и укрепления технологического суверенитета страны. Город активно поддерживает развитие искусственного интеллекта и создает условия для обучения специалистов. Так, с 22 апреля и до конца мая «Московская техническая школа» совместно с партнерами проведет онлайн-курс «Методы и модели глубокого обучения». Он будет актуален для выпускников технических вузов, а также сотрудников промпредприятий, деятельность которых связана с технологиями машинного обучения», – отметил Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, в рамках курса обучения промышленники смогут посещать семинары, онлайн-лекции и практические занятия. Вся программа обучения рассчитана на 18 академических часов. Полученные в ходе обучения навыки и знания обучающиеся смогут использовать на своих предприятиях.

Лектор курса профессор НИЯУ МИФИ Сергей Запечников отметил, что онлайн-обучение предоставит студентам возможность погрузиться в мир ИИ, получить необходимые знания теории, чтобы позже применить их уже на практике. Директор образовательной платформы компании «СберОбразование» Владислав Кожемякин указал на то, что благодаря использованию ИИ эффективность обучения увеличивается в среднем на 30%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что производство нуждается в новых инженерных кадрах для работы с ИИ. Сегодня «МТШ» разработала больше 140 программ повышения квалификации.

