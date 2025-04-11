Юрист рассказал, какие СМС нельзя хранить в телефоне

В телефоне не следует хранить сообщения с платежной информацией и сведениями, составляющими коммерческую тайну. Эти сведения могу попасть в руки мошенникам в случае утери гаджета или его взлома.

Об этом предупредил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов в беседе с aif.ru.

По его словам, с точки зрения кибербезопасности, в телефоне нельзя хранить сообщения, содержащие конфиденциальную информацию, такую как пароли, PIN-коды, данные банковских карт или паспортные сведения.

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Переписку, связанную с финансовыми операциями лучше удалять сразу после использования, так как из-за технического сбоя код может оставаться активным.

Резервные копии могут содержать удаленные данные, поэтому их нужно регулярно проверять и очищать.

Закон о «периоде охлаждения» не будет эффективен в борьбе с телефонным мошенничеством, он, вероятно, рассчитан только на то, что человек передумает и сам откажется от кредита. Об этом в беседе с НСН заявил ранее экономист Денис Ракша.

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ФОТО: ТАСС
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