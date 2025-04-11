Юрист рассказал, какие СМС нельзя хранить в телефоне

В телефоне не следует хранить сообщения с платежной информацией и сведениями, составляющими коммерческую тайну. Эти сведения могу попасть в руки мошенникам в случае утери гаджета или его взлома.

Об этом предупредил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов в беседе с aif.ru.

По его словам, с точки зрения кибербезопасности, в телефоне нельзя хранить сообщения, содержащие конфиденциальную информацию, такую как пароли, PIN-коды, данные банковских карт или паспортные сведения.