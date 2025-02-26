Опрос: Более половины россиян ничего не знают о самозапрете на кредиты
Более половины (61 процент) россиян еще не знают про механизм самозапрета на кредиты, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками микрофинансовой компании (МФК) «Саммит».
Россияне смогут с 1 марта следующего года устанавливать самозапрет на выдачу кредитов и микрозаймов, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Подать заявление о самозапрете или снятии ограничения можно будет через портал «Госуслуги», откуда обращение переадресуют в уполномоченные бюро кредитных историй, или лично в МФЦ.
Ранее эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская в разговоре с «Радиоточкой НСН» пояснила, что в 2024 году мошенники не ограничивались хищением сбережений или просьбами взять кредит. Преступники также могут убедить жертву продать свое имущество или совершить акт вандализма.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Магазины «Светофор» в Курской области оштрафовали на 520 тысяч рублей
- СМИ: В Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна
- Жительницу Крыма отправили в тюрьму за попытку поджечь автомобиль с буквой «Z»
- Чиновники Вологодской области требовали 100 млн рублей взятки
- Комментатор Скворцов вернулся в эфир после кровоизлияния в мозг
- Реестр шарлатанов планируют создать в России
- Вице-губернатора Вологодской области Алексеева арестовали по делу о взятке
- Финансировавшим ВСУ компаниям могут запретить возвращаться в Россию
- Опрос: Более половины россиян ничего не знают о самозапрете на кредиты
- Никита Михалков призвал ввести квоты на зарубежное кино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru