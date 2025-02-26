Опрос: Более половины россиян ничего не знают о самозапрете на кредиты

Более половины (61 процент) россиян еще не знают про механизм самозапрета на кредиты, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками микрофинансовой компании (МФК) «Саммит».

Россияне смогут с 1 марта следующего года устанавливать самозапрет на выдачу кредитов и микрозаймов, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

До 100 тысяч рублей: Сенатор призвал ограничить сумму кредита по онлайн-заявке

Подать заявление о самозапрете или снятии ограничения можно будет через портал «Госуслуги», откуда обращение переадресуют в уполномоченные бюро кредитных историй, или лично в МФЦ.

Ранее эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская в разговоре с «Радиоточкой НСН» пояснила, что в 2024 году мошенники не ограничивались хищением сбережений или просьбами взять кредит. Преступники также могут убедить жертву продать свое имущество или совершить акт вандализма.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:ОпросКредиты

Горячие новости

Все новости

партнеры