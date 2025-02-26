Опрос: Более половины россиян ничего не знают о самозапрете на кредиты

Более половины (61 процент) россиян еще не знают про механизм самозапрета на кредиты, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками микрофинансовой компании (МФК) «Саммит».

Россияне смогут с 1 марта следующего года устанавливать самозапрет на выдачу кредитов и микрозаймов, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.