Умер ученый, предлагавший использовать гелий для лечения COVID-19

Ученый Александр Суворов, ставший известным после предложения использовать гелий при лечении COVID-19, скончался 12 октября. Ему был 71 год. Об этом на своем сайте сообщил Институт медико-биологических проблем РАН.

В апреле 2020 года Суворов заявил, что при лечении дыхательной недостаточности, которая развивается у больных с коронавирусной инфекцией, можно использовать кислородно-гелиевые смеси.

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Суворов стал участником первого эксперимента по длительному пребыванию в кислородно-азотно-гелиевой среде с трехнедельным пребыванием на «глубине» 100 метров. В 1984-ом ученые принимал участие в первом в СССР спуске на 350/450 метров. Затем был участником эксперимента по спуску на 410 метров на кислородно-неоновой дыхательной среде, а также в подводной лаборатории Фонда освоения морских ресурсов США.

Ранее в пресс-центре бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал брать пример с Китая и США по темпам вакцинации, чтобы властям не пришлось вводить локдаун.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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