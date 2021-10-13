Умер ученый, предлагавший использовать гелий для лечения COVID-19

Ученый Александр Суворов, ставший известным после предложения использовать гелий при лечении COVID-19, скончался 12 октября. Ему был 71 год. Об этом на своем сайте сообщил Институт медико-биологических проблем РАН.

В апреле 2020 года Суворов заявил, что при лечении дыхательной недостаточности, которая развивается у больных с коронавирусной инфекцией, можно использовать кислородно-гелиевые смеси.