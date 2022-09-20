Ученый РАН заявил о близких связях нового главы академии с властями

Накануне академика-секретаря отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генерального директора НИИ молекулярной электроники Геннадия Красникова избрали новым главой Российской академии наук. При этом ранее правительство РФ согласовало из поданного ему списка претендентов только трех кандидатов, не одобрив выдвижение Роберта Нигматулина.

«Я так и думал, что будет Красников. Будем надеяться на то, что разногласия удастся преодолеть. Несомненно, он человек, более близкий к властям, чем его конкурент Маркович. Он инженерно направлен и будет двигать всю академию в технологическую и прикладную сторону. У него должно это быть записано в инстинктах, что, конечно, не очень хорошо. Однако особой трагедии в этом не вижу. Я его видел, общался с ним, человек он достаточно контактный», - сказал Захаров.

По его словам, избранный президент РАН может посодействовать привлечению средств в академию. Так, указал Захаров, Красников может решить и некоторые технологические вопросы.