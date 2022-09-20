Ученый РАН заявил о близких связях нового главы академии с властями
Геннадий Красников будет стараться увеличить финансирование академии, отметил в эфире НСН Владимир Захаров.
Новый глава Российской академии наук Геннадий Красников будет направлять всю академию в технологическую и прикладную сторону, также из-за близкой связи с властями он может привлечь в РАН больше средств, заявил председатель Научного совета РАН по нелинейной динамике Владимир Захаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне академика-секретаря отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генерального директора НИИ молекулярной электроники Геннадия Красникова избрали новым главой Российской академии наук. При этом ранее правительство РФ согласовало из поданного ему списка претендентов только трех кандидатов, не одобрив выдвижение Роберта Нигматулина.
«Я так и думал, что будет Красников. Будем надеяться на то, что разногласия удастся преодолеть. Несомненно, он человек, более близкий к властям, чем его конкурент Маркович. Он инженерно направлен и будет двигать всю академию в технологическую и прикладную сторону. У него должно это быть записано в инстинктах, что, конечно, не очень хорошо. Однако особой трагедии в этом не вижу. Я его видел, общался с ним, человек он достаточно контактный», - сказал Захаров.
По его словам, избранный президент РАН может посодействовать привлечению средств в академию. Так, указал Захаров, Красников может решить и некоторые технологические вопросы.
«Очень хотелось бы, чтобы он был достаточно разумным человеком. Но сейчас отношение власти к академии настолько безразлично, что даже не знаю, что может быть. Возможно, будет лучше и он будет пытаться добыть как можно больше денег. Этим он будет заниматься. Может быть, он наладит всякие электронные схемы, хотя он в основном занимается тем, что копирует западные, причем уже достаточно отсталые. Но для того, чтобы скопировать, тоже нужно иметь некую квалификацию. Поскольку академия и так находится в загоне, особой катастрофы не будет», - резюмировал Захаров.
Ранее ученые РАН из неформального объединения «Клуб 1 июля» заявили об устранении двух перспективных кандидатов на выборах президента академии путем административного вмешательства. После этого ученые назвали участие в голосовании унизительным. Академик Нигматулин, которого правительство не утвердило в качестве кандидата на пост главы РАН, 19 сентября призвал не преувеличивать значимость грядущих выборов.
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