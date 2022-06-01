Президент РАН выступил против разрыва с учёными из недружественных стран
Президент Российской академии наук Александр Сергеев выступил против инициативного разрыва отношений со специалистами из так называемых недружественных стран в рамках научного сотрудничества. Такую позицию он обозначил на Общем собрании РАН.
Как подчеркнул Сергеев, ни в коем случае нельзя брать на вооружение соответствующие лозунги и призывы «разных горячих голов». «Всё понимаем, понимаем и позицию властей, и министерств <…>, но связи ученых с учеными, лабораторий с лабораториями, институтов с институтами обязательно должны продолжаться», - заявил президент РАН.
По словам академика, в нынешней непростой обстановке наоборот необходимо понять, как следует выстраивать такое научное взаимодействие, поскольку конфликт на Украине, рано или поздно, завершится миром, и тогда встанет вопрос возобновления этих связей.
Президент РАН также привёл статистку, согласно которой, на долю США, Европы, Японии и Великобритании приходится 64% мировых затрат на научные исследования и разработки. Доля так называемых дружественных стран составляет всего 18% в общем объёме расходов на эти цели.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- Песков прокомментировал возможное вхождение некоторых регионов в состав РФ
- Финляндия продолжила импортировать газ из России
- Один человек погиб в результате хлопка газа в Мытищах
- Президент РАН выступил против разрыва с учёными из недружественных стран
- Путин одобрил идею создать в России единое детское движение
- В Москве теперь можно взять ипотеку под 0,2% годовых
- Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами
- «Попса в трауре!»: Садальский об отмене «Новой волны»
- В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,1
- Швейцария запретила Дании передать Украине бронемашины Piranha III
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru