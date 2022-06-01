Президент РАН выступил против разрыва с учёными из недружественных стран

Президент Российской академии наук Александр Сергеев выступил против инициативного разрыва отношений со специалистами из так называемых недружественных стран в рамках научного сотрудничества. Такую позицию он обозначил на Общем собрании РАН.

Как подчеркнул Сергеев, ни в коем случае нельзя брать на вооружение соответствующие лозунги и призывы «разных горячих голов». «Всё понимаем, понимаем и позицию властей, и министерств <…>, но связи ученых с учеными, лабораторий с лабораториями, институтов с институтами обязательно должны продолжаться», - заявил президент РАН.

По словам академика, в нынешней непростой обстановке наоборот необходимо понять, как следует выстраивать такое научное взаимодействие, поскольку конфликт на Украине, рано или поздно, завершится миром, и тогда встанет вопрос возобновления этих связей.

Президент РАН также привёл статистку, согласно которой, на долю США, Европы, Японии и Великобритании приходится 64% мировых затрат на научные исследования и разработки. Доля так называемых дружественных стран составляет всего 18% в общем объёме расходов на эти цели.

