Проект по переброске стока сибирской реки в Узбекистан вряд ли получит развитие в ближайшее время, так как Россия не будет самостоятельно это оплачивать, к тому же должны быть оценены экономические и экологические риски. Об этом НСН рассказал специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.

Отделение наук о Земле Российской академии наук (ОНЗ РАН) проработает научную составляющую проекта по переброске речного стока сибирской реки Оби в Узбекистан, рассказал научный директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Его слова приводит РБК. Такое решение было принято на октябрьском заседании научного совета ОНЗ РАН «Водные ресурсы суши». Болгов рассказал, что пока речь идет лишь об исследовании в этой области.

«Это только самая первая ласточка. Были сделаны общие доклады о том, что хорошо бы вернуться к проблеме. Но основной результат, как я понимаю, в том, что проблему надо изучать и понять, какое место она занимает в общей стратегии развития водного хозяйства России и Центральной Азии. Я это поддерживаю. Если мы решим, что это мероприятие полезное и экономически реальное, экологически, хотя бы, нейтральное, то тогда к нему можно вернуться», - рассказал он.