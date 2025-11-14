Спустя 40 лет: Кто заплатит за проект по переброске сибирских рек в Азию
Около 40 лет назад уже обсуждали вопрос переброски рек Сибири в Центральную Азию, однако все наработки и архивы сегодня утеряны, заявил НСН Дмитрий Болкунец.
Проект по переброске стока сибирской реки в Узбекистан вряд ли получит развитие в ближайшее время, так как Россия не будет самостоятельно это оплачивать, к тому же должны быть оценены экономические и экологические риски. Об этом НСН рассказал специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.
Отделение наук о Земле Российской академии наук (ОНЗ РАН) проработает научную составляющую проекта по переброске речного стока сибирской реки Оби в Узбекистан, рассказал научный директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Его слова приводит РБК. Такое решение было принято на октябрьском заседании научного совета ОНЗ РАН «Водные ресурсы суши». Болгов рассказал, что пока речь идет лишь об исследовании в этой области.
«Это только самая первая ласточка. Были сделаны общие доклады о том, что хорошо бы вернуться к проблеме. Но основной результат, как я понимаю, в том, что проблему надо изучать и понять, какое место она занимает в общей стратегии развития водного хозяйства России и Центральной Азии. Я это поддерживаю. Если мы решим, что это мероприятие полезное и экономически реальное, экологически, хотя бы, нейтральное, то тогда к нему можно вернуться», - рассказал он.
Болгов отметил, что проект был закрыт более 40 лет назад из-за проблем с финансированием, а архивы с расчетами и данными были утеряны.
«Проект переброски рассматривался еще на заседании правительства в 1986 году, когда его решили все-таки закрыть. Нам не давали бюджетных денег на исследование Центральной Азии, кроме общемировых проблем. Так что такие многомиллиардные проекты оставались в тени. Был создан Головной проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по переброске и распределению вод северных и сибирских рек (ГПИНИИ) «Севсибводпуть». Он со временем рухнул, они долго держали архивы, но это было 15 лет назад. Где сейчас эти архивы – никто не знает. А конкретными решениями занимался институт при Министерстве мелиорации и водного хозяйства СССР», - рассказал он.
При этом собеседник НСН усомнился в том, что проект сдвинется с мертвой точки, так как остро стоит вопрос его стоимости и последствий.
«Я думаю, идея никуда не сдвинется в ближайшее время, так как нет инвесторов на проект. Мы можем сделать технические расчеты, а кому надо, тот пусть и инвестирует. Даже построить можем, но кто заплатит и какие последствия будут – экономические, экологические и так далее. Все осталось на уровне 1986 года», - подытожил он.
Ранее научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян и главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Анатолий Фролов в разговоре с НСН рассказали, чем грозит регионам России "хайповое" обмеление Каспийского моря.
