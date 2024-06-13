Ученые зарегистрировали резкое замедление внутреннего ядра Земли

Согласно данным, исследователи провели анализ сейсмической активности вокруг Южных Сандвичевых островов (Южная Атлантика), она выражалась в виде повторяющихся землетрясений в одном и том же месте, которые создавали идентичные сейсмограммы. Всего было изучено 143 пары землетрясений, в том числе 121 событие, произошедшее в период с 1991 по 2023 год.

Отмечается, что внутреннее ядро Земли представляет собой твердую железо-никелевую сферу размером с Луну, окруженную жидким железо-никелевым внешним ядром. Указывается, что оно вращалось в высокоскоростном режиме с 2003 по 2008 год, а затем уменьшило свою скорость в два-три раза в период с 2008 по 2023 год. Ученые объяснили, что это может быть вызвано «взбалтыванием» окружающего его внешнего ядра, которое генерирует магнитное поле, а также гравитационным воздействием плотных областей вышележащей каменистой мантии.

Авторы исследования отмечают, что замедление внутреннего ядра Земли может повлиять на продолжительность дня, изменяя ее на доли секунды.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили доказательства того, что в древности на Марсе были условия, которые были похожи на земные и делали его пригодным для жизни, передает «Радиоточка НСН».

