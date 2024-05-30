Ученые нашли в Зимбабве новый вид динозавров
Международная группа палеонтологов из Зимбабве, США, ЮАР и других стран открыли новый вид динозавров в Зимбабве, окаменелости нашли на берегу озера Кариба. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Acta Palaeontologica Polonica.
Отмечается, что динозавру дали имя Musankwa sanyatiensis. По словам ученых, динозавры мусанква обитали на территории Африки в период позднего триса порядка 210 миллионов лет назад. Согласно данным, это были крупные травоядные животные с длинными шеями, которые передвигались на двух ногах.
Сообщается, что вес взрослого мусванка достигал 390 килограммов. Эволюционный анализ показал, что открытый вид тесно связан с сородичами из Аргентины и Южной Африки.
Ранее сообщалось, что во время прогулки с собакой мужчина нашел почти целый скелет динозавра возрастом 70 миллионов лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru