Ученые выявили влияние употребления яблок на работу мозга человека

Результаты исследования, проведенного на мышах, опубликованы в журнале Stem Cell Reports.

Ученые выделили из мозга взрослых мышей стволовые клетки и добавили в них кверцетин или 2-гидроксибензойную кислоту – фитонутриенты, содержащиеся в яблоках, сообщает РИА Новости.

Исследователи пришли к выводу, что высокая концентрация фитонутриентов в яблоках стимулируют образования новых нейронов - нейрогенез.

Ранее врачи предложили в качестве лекарства от повышения артериального давления перекус яблоком с арахисовой пастой. Причем вечером, перед сном.

«Такие фитонутриенты, как ресвератрол и эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), могут оказывать положительное влияние на различные органы, включая мозг», - заявили ученые.

Они также подчеркнули, что выявленный результат сопоставим с воздействием физических упражнений, которые также помогают образованию новых нейронов.

