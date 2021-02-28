Ученые выявили влияние употребления яблок на работу мозга человека
Специалисты из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний выявили, что яблоки в рационе человека позволяют улучшить работу мозга человека.
Результаты исследования, проведенного на мышах, опубликованы в журнале Stem Cell Reports.
Ученые выделили из мозга взрослых мышей стволовые клетки и добавили в них кверцетин или 2-гидроксибензойную кислоту – фитонутриенты, содержащиеся в яблоках, сообщает РИА Новости.
Исследователи пришли к выводу, что высокая концентрация фитонутриентов в яблоках стимулируют образования новых нейронов - нейрогенез.
Ранее врачи предложили в качестве лекарства от повышения артериального давления перекус яблоком с арахисовой пастой. Причем вечером, перед сном.
«Такие фитонутриенты, как ресвератрол и эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), могут оказывать положительное влияние на различные органы, включая мозг», - заявили ученые.
Они также подчеркнули, что выявленный результат сопоставим с воздействием физических упражнений, которые также помогают образованию новых нейронов.
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