Врачи рассказали о способах борьбы с высоким давлением без лекарств

Специалисты рассказали о способах борьбы с повышенным артериальным давлением без лекарств. Как заявила врач-терапевт высшей категории Мария Гаврилова, в первую очередь, с этой задачей может справиться диета. Она заявила, что основу рациона должны составлять овощи, фрукты и крупы. Кроме того, специалист подчеркнула, что допускается употребление нежирных молочных продуктов, а также рыбы и постного мяса.

Мария Гаврилова добавила, что из рациона необходимо исключить жареные, копченые и консервированные продукты. Кроме того, людям, страдающим от повышенного давления, надо сократить употребление соли до минимума. В графе рекомендаций также указан здоровый сон продолжительностью не менее восьми часов, а также физическая активность – бег, танцы и плавание.