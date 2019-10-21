Врачи рассказали о способах борьбы с высоким давлением без лекарств
Специалисты рассказали о способах борьбы с повышенным артериальным давлением без лекарств. Как заявила врач-терапевт высшей категории Мария Гаврилова, в первую очередь, с этой задачей может справиться диета. Она заявила, что основу рациона должны составлять овощи, фрукты и крупы. Кроме того, специалист подчеркнула, что допускается употребление нежирных молочных продуктов, а также рыбы и постного мяса.
Мария Гаврилова добавила, что из рациона необходимо исключить жареные, копченые и консервированные продукты. Кроме того, людям, страдающим от повышенного давления, надо сократить употребление соли до минимума. В графе рекомендаций также указан здоровый сон продолжительностью не менее восьми часов, а также физическая активность – бег, танцы и плавание.
Ранее НСН писала, что диетологи подставили под сомнение утверждение о вреде перекусов перед сном. Специалисты назвали блюда, которые можно употреблять поздно вечером и тем, кто гонится за стройностью, и больным диабетом, сообщает портал Food News.
Главным условием здорового позднего перекуса является высокое содержание белка, наличие полезных жиров и ограниченное количество углеводов. Благодаря такому составу в организме человека стабилизируется уровень глюкозы в ночное время, а в утренние часы обеспечивается ее более низкий уровень. Продукты, которые подойдут для поздних перекусов: помидоры черри, огурцы, морковь, а также миндаль, арахис и грецкий орех, яйца, сваренные вкрутую.
Для тех, кто предпочитает более основательный перекус диетологи предлагают съесть дольки яблок с арахисовой пастой или пресный греческий йогурт. Также можно поужинать небольшим стейком из мяса или рыбы с овощным гарниром.
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