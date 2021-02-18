Врач: фрукты и овощи могут вызвать кишечную непроходимость
Фрукты и овощи при чрезмерном употреблении могут вызвать кишечную непроходимость, рассказал врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов.
Непроходимость часто возникает в тонком кишечнике, особенно у тех, кому делали операции на животе, ведь могут остаться спайки, которые замедляют прохождение пищи, говорит врач.
Но и здоровый человек может столкнуться с этой проблемой, если съест много беляшей или хинкалей. Также проблемы могут создать яблоки или груши с жесткой коркой и даже апельсины, которые не стоит есть в большом количестве, отметил специалист.
При этом полный отказ от жёсткой клетчатки чреват хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта, ведь клетчатка нужна, но только хорошо прожеванная, передает «Радио 1».
Врач также посоветовал не употреблять в пищу недозревшую хурму, так как ее волокна очень жесткие и плохо перевариваются организмом. Они скапливаются в желудке, кальцифицируются и образуют камни, которые вызывают различные недомогания.
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