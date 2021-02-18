Врач: фрукты и овощи могут вызвать кишечную непроходимость

Фрукты и овощи при чрезмерном употреблении могут вызвать кишечную непроходимость, рассказал врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

Непроходимость часто возникает в тонком кишечнике, особенно у тех, кому делали операции на животе, ведь могут остаться спайки, которые замедляют прохождение пищи, говорит врач.

Но и здоровый человек может столкнуться с этой проблемой, если съест много беляшей или хинкалей. Также проблемы могут создать яблоки или груши с жесткой коркой и даже апельсины, которые не стоит есть в большом количестве, отметил специалист.

При этом полный отказ от жёсткой клетчатки чреват хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта, ведь клетчатка нужна, но только хорошо прожеванная, передает «Радио 1».

Врач также посоветовал не употреблять в пищу недозревшую хурму, так как ее волокна очень жесткие и плохо перевариваются организмом. Они скапливаются в желудке, кальцифицируются и образуют камни, которые вызывают различные недомогания.

