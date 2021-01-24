Ученые выявили пугающие различия в смертности от COVID-19 у представителей разных рас
Исследователи из Лондонского университета королевы Марии и фонд Barts Health NHS Trust выяснили, что люди разных рас болеют коронавирусом по-разному. Об этом сообщает РИА Новости.
Они наблюдали за 1,7 тыс. больных старше 16 лет с подтвержденным коронавирусом и госпитализированных с 1 января по 13 мая 2020 года. Из них 538 человек (31%) были монголоидами, 340 человек (20%) негроидами, 707 (40%) — европеоидами. Через месяц от коронавируса скончались более 500 пациентов (29%).
Ученые пришли к выводу, что в интенсивную терапию чаще, чем белые поступали выходцы из Африки (в 1,8 раза) и Азии (1,54 раза). У них на 50-80% выше риск оказаться на ИВЛ и в отделениях интенсивной терапии, чем у людей с белой кожей, пишет Газета.ru.
При этом чаще умирали от COVID-19 пациентов азиатского происхождения - в 1,3 и 1,49 чаще, чем пациенты с темной и светлой кожей соответственно.
Ранее американские ученые предупредили о о тяжелых последствиях и смерти в результате заболевания при изменении уровня митохондриальной ДНК в крови больных COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru