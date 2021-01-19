Назван способ определить признак скорой смерти от коронавируса

Измерение уровня митохондриальной ДНК в крови больных COVID-19 может говорить о тяжелых последствиях и смерти в результате заболевания, сообщает РИА Новости со ссылкой на американских ученых.

Они измерили уровень циркулирующей митохондриальной ДНК в собранных образцах бесклеточной плазмы, взятых у 97 пациентов с коронавирусом сразу после их обращения в больницу. Как выяснилось, циркулирующая митохондриальная ДНК была резко повышена у пациентов, которые в итоге скончались, а также у тех, кому потребовалось госпитализация в отделение интенсивной терапии или интубация.

Как отмечается, высокий уровень митохондриальной ДНК — это фактор риска, не зависящий от возраста, пола или сопутствующих заболеваний.