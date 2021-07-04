Ученые выявили новый класс клеток в мозге человека
Американские исследователи обнаружили новый класс клеток в человеческом мозге.
Выявленные элементы помогают интуитивному узнаванию. Именно эти клетки способствуют формированию навыку понимать, какой человек идет по улице.
Отмечается, что такие исследования проводятся около полувека. За этот период ученые выявили разновидности сенсорных клеток. Они смогли также выявить так называемый «бабушкин нейрон» - одну из самых старых клеток человеческого мозга.
Мозг человека оказался способен путешествовать во времени. Он обладает внутренним потоком времени, который невозможно контролировать из внешнего мира, объяснили ученые из Франции и Нидерландов.
Ранее специалисты из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний выявили, что яблоки в рационе человека позволяют улучшить работу мозга человека.
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