Ученые выявили новый класс клеток в мозге человека

Отмечается, что такие исследования проводятся около полувека. За этот период ученые выявили разновидности сенсорных клеток. Они смогли также выявить так называемый «бабушкин нейрон» - одну из самых старых клеток человеческого мозга.

Мозг человека оказался способен путешествовать во времени. Он обладает внутренним потоком времени, который невозможно контролировать из внешнего мира, объяснили ученые из Франции и Нидерландов.

Ранее специалисты из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний выявили, что яблоки в рационе человека позволяют улучшить работу мозга человека.

