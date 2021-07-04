Ученые выявили новый класс клеток в мозге человека

Американские исследователи обнаружили новый класс клеток в человеческом мозге.

Выявленные элементы помогают интуитивному узнаванию. Именно эти клетки способствуют формированию навыку понимать, какой человек идет по улице.

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Отмечается, что такие исследования проводятся около полувека. За этот период ученые выявили разновидности сенсорных клеток. Они смогли также выявить так называемый «бабушкин нейрон» - одну из самых старых клеток человеческого мозга.

Мозг человека оказался способен путешествовать во времени. Он обладает внутренним потоком времени, который невозможно контролировать из внешнего мира, объяснили ученые из Франции и Нидерландов.

Ранее специалисты из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний выявили, что яблоки в рационе человека позволяют улучшить работу мозга человека.

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ФОТО: pixabay.com
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