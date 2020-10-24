Коронавирус снижает умственные способности людей

Исследование проведено на основе тестирования более 84 тысяч британцев, переболевших коронавирусом в разных формах. Исследователи тестировали пациентов на остроту памяти и когнитивные навыки. Для замеров использовали Great British Intelligence Test и учитывали возрастные и половые особенности, а также образование, сферу деятельности и даже наличие хронических заболеваний.

Ученые выяснили, что перенесшие инфекцию хуже понимают смысл слов и в целом текст, а также хуже решают задачи. Исследователи отмечают, что практически без изменений сохраняются способности запоминать числа, воспринимать эмоции, не страдает пространственная память. Однако, у пациентов с тяжелой формой COVID-19 после выздоровления зафиксированы более серьезные умственные нарушения, чем у остальных инфицированных, отмечает Lenta.ru.

«Наш анализ доказывает гипотезу, что коронавирус может влиять на когнитивные функции, которые сохраняются после выздоровления», —заявил руководитель исследования Адам Хэмпшир.

Ранее сообщалось, что коронавирус может вызывать шизофрению и болезни Альцгеймера и Паркинсона. В препринте на medRxiv бразильские ученые сообщили, что обнаружили способность SARS-CoV-2 атаковать клетки центральной нервной системы и создавать повреждения головного мозга, вплоть до атрофии целых его областей. Это свойство коронавируса касается не только тех, кто переносит болезнь с осложнениями, но и вообще всех, кто им заражен.

