Ученые выяснили, что людям с чутким сном проще запоминать сновидения
Люди, которые чутко спят, лучше помнят фрагменты снов без записи сразу после пробуждения. Соответствующее исследование опубликовано в The Journal of Creative Behavior.
Согласно данным ученых, способность запоминать сны тесно связана с особенностями памяти и способом пробуждения человека. Отмечается, что содержание сновидений часто исчезает из памяти в первые минуты после пробуждения. Но у тех, кто часто просыпается ночью и чутко спит, шансы сохранить более четкие воспоминания о произошедших во сне событиях кратно выше.
Ключевым фактором выступает плавность перехода от сна к бодрствованию – резкое пробуждение ускоряет стирание воспоминаний о снах. Также, как показало исследование, гендерные различия оказывают дополнительное влияние на запоминание сновидений: женщины в среднем лучше помнят детали своих снов. Вероятнее всего, это связано с тем, что у женщин чуткий сон встречается чаще, чем у мужчин.
Ранее сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева заявила, что длительный сон может негативно сказаться на здоровье, особенно если он становится регулярной практикой. По ее словам, чрезмерная сонливость (гиперсомния) может быть вызвана ментальными нарушениями, эндокринными сбоями, хроническими болезнями и приемом некоторых медикаментов, передает «Радиоточка НСН».
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