Ученые выяснили, что людям с чутким сном проще запоминать сновидения

Люди, которые чутко спят, лучше помнят фрагменты снов без записи сразу после пробуждения. Соответствующее исследование опубликовано в The Journal of Creative Behavior.

Согласно данным ученых, способность запоминать сны тесно связана с особенностями памяти и способом пробуждения человека. Отмечается, что содержание сновидений часто исчезает из памяти в первые минуты после пробуждения. Но у тех, кто часто просыпается ночью и чутко спит, шансы сохранить более четкие воспоминания о произошедших во сне событиях кратно выше.