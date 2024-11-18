Врач Золотарева: Длительный сон увеличивает риск диабета и набора веса
Длительный сон может негативно сказаться на здоровье, особенно если он становится регулярной практикой, заявила сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева.
По ее словам, чрезмерная сонливость (гиперсомния) может быть вызвана ментальными нарушениями, эндокринными сбоями, хроническими болезнями и приемом некоторых медикаментов. Золотарева рассказала «Газете.Ru», что гиперсомния приводит к росту потребности во сне и постоянной усталости.
По словам специалиста, продолжительный сон увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Кроме того, гиперсомния может привести к набору веса из-за замедления метаболизма.
Ранее врач-сомнолог профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов рассказал о пользе масок для сна, напоминает RT.
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