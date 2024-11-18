Врач Золотарева: Длительный сон увеличивает риск диабета и набора веса

По ее словам, чрезмерная сонливость (гиперсомния) может быть вызвана ментальными нарушениями, эндокринными сбоями, хроническими болезнями и приемом некоторых медикаментов. Золотарева рассказала «Газете.Ru», что гиперсомния приводит к росту потребности во сне и постоянной усталости.

По словам специалиста, продолжительный сон увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Кроме того, гиперсомния может привести к набору веса из-за замедления метаболизма.

Ранее врач-сомнолог профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов рассказал о пользе масок для сна, напоминает RT.

