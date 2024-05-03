Китай запустил зонд «Чанъэ-6» для взятия грунта с обратной стороны Луны
Китай успешно произвел запуск автоматической космической станции «Чанъэ-6», чтобы собрать образцы грунта с обратной стороны Луны. Соответствующую трансляцию запуска ведет Центральное телевидение Китая.
Так, запуск произвели с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5 Y8» с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Станция «Чанъэ-6» состоит из посадочного, орбитального, взлетного и возвращаемого модулей.
В рамках международного сотрудничества на борту посадочного модуля располагаются научные приборы из Италии, Франции и Европейского космического агентства. На борту орбитального модуля расположен небольшой спутник из Пакистана. Местом посадки на обратной стороне Луны является ударный кратер Аполлон.
Ранее сообщалось, что экипаж пилотируемого китайского космического корабля «Шэньчжоу-17» благополучно вернулся на Землю после шестимесячного пребывания на орбитальной станции Китая. Тогда китайские космонавты совершили посадку на площадке Дунфэн на севере Китая, передает «Радиоточка НСН».
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