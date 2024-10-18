Ученые создали ошейник для собак и котов, который позволяет животным говорить

Ошейник анализирует поведение, настроение и движения питомца, и на основании указанных и многих других факторов выбирает подходящую фразу.



Несмотря на общую фантастичность, тестировщики ошейника остались довольны результатом тестов: рано разбуженный и некормленный пес с ходу даже без калибровки с ИИ выразил свои недовольства и пожелания.

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Общество друзей и родных, домашних животных, а также сон и правильное питание помогут победить стресс, а вот от алкоголя и вредной пищи следует отказаться. Об этом «Радиоточке НСН» заявил кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников.

