Ученые создали ошейник для собак и котов, который позволяет животным говорить
Стартап Personifi AI из Техаса выпустил ошейник Shazam Band, который позволяет почти полноценно общаться с питомцами — обучающийся искусственный интеллект и восемь тысяч предустановленных фраз выведут диалог с четвероногими на новый уровень.
Ошейник анализирует поведение, настроение и движения питомца, и на основании указанных и многих других факторов выбирает подходящую фразу.
Несмотря на общую фантастичность, тестировщики ошейника остались довольны результатом тестов: рано разбуженный и некормленный пес с ходу даже без калибровки с ИИ выразил свои недовольства и пожелания.
Цена Shazam Band — 495 долларов (47700 рублей). Дополнительно необходимо оплачивать подписку на ИИ стоимостью 295 долларов в год, первый год бесплатный.
Общество друзей и родных, домашних животных, а также сон и правильное питание помогут победить стресс, а вот от алкоголя и вредной пищи следует отказаться. Об этом «Радиоточке НСН» заявил кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников.
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